CARTER

Curiosità e Significato di Carter

Vuoi sapere di più su Carter? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Carter.

Perché la soluzione è Carter? Il termine Carter si riferisce a Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti dal 1977 al 1981, predecessore di Ronald Reagan. È noto per il suo impegno umanitario e per aver guidato il paese in un periodo di sfide economiche e politiche. Quando si parla di Il predecessore di Reagan, si indica appunto Carter, che ha aperto la strada al suo mandato.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

R Roma

