ATENEO

Curiosità e Significato di Ateneo

La soluzione Ateneo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ateneo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ateneo? L'Ateneo è il termine usato per indicare un'università o un'istituzione accademica di alta formazione in Italia. Deriva dal greco Athenai e rappresenta un centro di studi, ricerca e cultura. Quando si dice ha molte... facoltà, si fa riferimento alle varie discipline insegnate all’interno di questa istituzione. In sostanza, l'Ateneo è il cuore dell’istruzione superiore nel nostro Paese.

Come si scrive la soluzione Ateneo

Stai cercando la risposta alla definizione "Ha molte... facoltà"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

O Otranto

