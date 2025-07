Ha gradini di legno nei cruciverba: la soluzione è Scala A Pioli

SCALA A PIOLI

Curiosità e Significato di Scala A Pioli

Approfondisci la parola di 11 lettere Scala A Pioli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scala A Pioli? Scala a pioli è un tipo di scala costituita da una serie di assi (pioli) collegati tra loro, usata per salire o scendere in modo semplice e pratico. Si trova spesso in contesti naturali o in ambienti rustici, come scale esterne di case o accessi a cantine. È un elemento funzionale e minimale, facile da costruire e usare, perfetto per spazi informali e di servizio.

Come si scrive la soluzione Scala A Pioli

Hai davanti la definizione "Ha gradini di legno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

A Ancona

P Padova

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

