Ha pochi gradini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha pochi gradini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCALETTA

Significato/Curiosita : Ha pochi gradini

Pavimento del presbiterio e quello delle navate divenne tale che quei pochi gradini che servivano per raggiungere l'altare divennero vere e proprie rampe... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo comune siciliano, vedi scaletta zanclea. disambiguazione – se stai cercando il cognome italiano, vedi scala... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Ha pochi gradini : pochi; gradini; È formata da pochi musicisti; Esistente in pochi ssimi esemplari; pochi in molto spazio; Espressione idiomatica che significa di pochi ssimo; A pochi ssima distanza fin quasi a sfiorare; Come un taglio di capelli a gradini ; I gradini della scala sociale; gradini della scala sociale; Ha gradini di legno; Ha i gradini di legno;

Cerca altre Definizioni