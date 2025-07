Gli antichi abitanti del Portogallo nei cruciverba: la soluzione è Lusitani

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli antichi abitanti del Portogallo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli antichi abitanti del Portogallo' è 'Lusitani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUSITANI

Curiosità e Significato di Lusitani

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lusitani più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lusitani.

Perché la soluzione è Lusitani? I Lusitani erano i popoli antichi che abitavano la regione ora conosciuta come Portogallo. La loro presenza risale a oltre duemila anni fa, lasciando tracce nella cultura e nel nome del paese. Il termine richiama le radici storiche e culturali di questa popolazione che ha contribuito a plasmare l’identità portoghese moderna. Un richiamo alle origini di un territorio ricco di storia e tradizioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Antichi abitanti della penisola ibericaAntichi abitanti del LazioAntichi abitanti dell ApuliaAntichi abitanti di Catania o SiracusaAntichi abitanti dello Yemen

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lusitani

Hai trovato la definizione "Gli antichi abitanti del Portogallo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

U Udine

S Savona

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A V T S N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VENTOSA" VENTOSA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.