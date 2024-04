La Soluzione ♚ Antichi abitanti di Catania o Siracusa

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Antichi abitanti di Catania o Siracusa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SICULI

Curiosità su Antichi abitanti di catania o siracusa: Libero consorzio comunale di siracusa è un libero consorzio comunale di 383 321 abitanti della sicilia, con capoluogo siracusa. è subentrato nel 2015 alla... I Siculi o, più raramente, Sicheli (in greco antico: Se, Sikeloi, dal nome del presunto re Siculo, Sikelòs) erano una popolazione, tra i primi occupanti della Sicilia, che i Greci trovarono quando arrivarono sull'isola nel 756 a.C. Va ricordato, infine, che l'archeologo Paolo Orsi indicò come "sicula" tutta la cultura protostorica della Sicilia (età del rame, età del bronzo, inizi età del ferro).

