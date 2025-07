Giunto fra i primi cinque nei cruciverba: la soluzione è Quarto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giunto fra i primi cinque' è 'Quarto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUARTO

Curiosità e Significato di Quarto

Approfondisci la parola di 6 lettere Quarto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Quarto? Quarto indica la posizione che si trova al quarto posto in una classifica o in una sequenza. È un termine usato per descrivere qualcosa che viene subito dopo il terzo e prima del quinto, spesso legato a ranghi, ordini o posizioni. Quindi, giunto fra i primi cinque significa essere tra le prime quattro posizioni. È un modo semplice per indicare una posizione elevata ma non ancora la prima.

Come si scrive la soluzione Quarto

Hai davanti la definizione "Giunto fra i primi cinque" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

