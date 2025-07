Firmare un accordo nei cruciverba: la soluzione è Siglare

SIGLARE

Curiosità e Significato di Siglare

Perché la soluzione è Siglare? Siglare significa formalizzare un accordo o un patto, spesso apponendo una firma per attestare l'intesa tra le parti. È un termine usato nel mondo legale e commerciale, che indica il momento in cui si stabiliscono ufficialmente termini e condizioni condivise. In sintesi, siglare è il gesto che rende ufficiale e vincolante un accordo tra due o più soggetti.

Come si scrive la soluzione Siglare

La definizione "Firmare un accordo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

I Imola

G Genova

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

