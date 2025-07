È una pericolosa... perdita nei cruciverba: la soluzione è Fuga Di Gas

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È una pericolosa... perdita' è 'Fuga Di Gas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUGA DI GAS

Curiosità e Significato di Fuga Di Gas

Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Fuga Di Gas.

Perché la soluzione è Fuga Di Gas? Una fuga di gas è una perdita pericolosa di gas infiammabile o tossico, spesso causata da tubature danneggiate o apparecchi mal funzionanti. Rappresenta un rischio serio di incendi, esplosioni o avvelenamenti se non individuata e gestita tempestivamente. Per questo motivo, è fondamentale intervenire subito e chiamare i professionisti per garantire sicurezza a casa e in ambienti pubblici.

Come si scrive la soluzione Fuga Di Gas

Hai trovato la definizione "È una pericolosa... perdita" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

U Udine

G Genova

A Ancona

D Domodossola

I Imola

G Genova

A Ancona

S Savona

