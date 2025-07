È stato introdotto per accedere a cinema e ristoranti nei cruciverba: la soluzione è Green Pass

GREEN PASS

Curiosità e Significato di Green Pass

Perché la soluzione è Green Pass? Il Green Pass è un certificato digitale che dimostra di aver completato il ciclo vaccinale, aver avuto un tampone negativo o essere guariti dal Covid-19. È stato introdotto per garantire la sicurezza in luoghi pubblici come cinema e ristoranti, facilitando la ripresa delle attività sociali e culturali in modo sicuro. È uno strumento chiave per proteggere la salute collettiva e ripartire con fiducia.

Come si scrive la soluzione Green Pass

Hai trovato la definizione "È stato introdotto per accedere a cinema e ristoranti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

