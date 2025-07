Dotato di un costrutto logico nei cruciverba: la soluzione è Sensato

SENSATO

Curiosità e Significato di Sensato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Sensato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sensato? Sensato indica qualcosa che ha un senso logico, è ragionevole e coerente con il buon senso. Si riferisce a idee, comportamenti o decisioni che risultano ponderate e intelligenti, facilmente comprensibili e in accordo con le norme di buon senso. In breve, descrive ciò che è logico e ben pensato, rendendo tutto più chiaro e credibile. È una qualità apprezzabile in ogni situazione quotidiana.

Come si scrive la soluzione Sensato

Non riesci a risolvere la definizione "Dotato di un costrutto logico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

N Napoli

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T P S O T E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROTESTO" PROTESTO

