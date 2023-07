Si dice di discorso senza costrutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di discorso senza costrutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VACUO

Significato/Curiosità : Si dice di discorso senza costrutto

Un discorso senza costrutto o "vacuo" è una forma di comunicazione che manca di contenuti significativi o di un senso logico. È caratterizzato da parole e frasi prive di concretezza e sostanza, spesso utilizzate per riempire il vuoto della conversazione o per dilatare il tempo senza apportare informazioni rilevanti. Un discorso vacuo può sembrare superficiale, incoerente o privo di un obiettivo chiaro. Questo tipo di comunicazione può essere frustrante per chi ascolta, poiché non contribuisce alla comprensione o all'approfondimento di un argomento. Al contrario, un discorso costruttivo offre contenuti significativi e strutturati, facilitando una comunicazione più efficace e interessante.

