STRIDENTE

Curiosità e Significato di Stridente

Perché la soluzione è Stridente? Stridente descrive qualcosa che produce un suono acuto e fastidioso, ma può anche riferirsi a cose che risultano troppo evidenti o discordanti rispetto all'ambiente. Ad esempio, un rumore stridente è insopportabile, mentre un comportamento o un'idea possono essere considerati stridenti se risultano incoerenti o fuori luogo. Insomma, è un termine che indica disagio o discordanza evidente.

Manca all incoerenteIncoerente irragionevoleIncoerente e sconnessoLo è il politico incoerente

Come si scrive la soluzione Stridente

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O S A T P P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STOPPATA" STOPPATA

