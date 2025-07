Lo è il politico incoerente nei cruciverba: la soluzione è Trasformista

TRASFORMISTA

Curiosità e Significato di Trasformista

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Trasformista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trasformista? Trasformista indica chi cambia spesso opinione o posizione, soprattutto in ambito politico, per adattarsi alle circostanze o ottenere vantaggi. È una persona che non ha convinzioni ferme e si modifica facilmente, rendendo difficile fidarsi della sua coerenza. In sostanza, rappresenta l'incostanza e la capacità di cambiare pelle in modo strategico, anche a scapito dei principi. Un esempio di come il carattere può evolversi nel tempo.

Come si scrive la soluzione Trasformista

Se "Lo è il politico incoerente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D E D I N M A A L A R Mostra soluzione



