CORRENTE

Curiosità e Significato di Corrente

Approfondisci la parola di 8 lettere Corrente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Corrente? Corrente indica il movimento continuo di acqua, aria o energia, come quella di un fiume o di un flusso elettrico. È anche usata in senso figurato per descrivere impulsi di pensiero o tendenze che si susseguono senza sosta. Quindi, la parola rappresenta ciò che scorre in modo costante, sia nel mondo naturale che nella mente, dando vita a un flusso incessante di energia e idee.

Come si scrive la soluzione Corrente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Di risacca, di pensiero, continua..", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

