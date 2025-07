Deve far uso degli occhiali per leggere nei cruciverba: la soluzione è Presbite

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Deve far uso degli occhiali per leggere' è 'Presbite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRESBITE

Curiosità e Significato di Presbite

Approfondisci la parola di 8 lettere Presbite: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Presbite? Presbite è il termine che indica la condizione legata all'invecchiamento degli occhi, che rende difficile mettere a fuoco oggetti vicini senza l'uso di occhiali. È un fenomeno naturale e comune dopo i 40 anni, che richiede spesso l'uso di lenti per leggere con comodità. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio i cambiamenti visivi legati all'età e le soluzioni disponibili.

Come si scrive la soluzione Presbite

La definizione "Deve far uso degli occhiali per leggere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

B Bologna

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E N O A T C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANACLETO" ANACLETO

