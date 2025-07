Comprende noci e pinoli nei cruciverba: la soluzione è Frutta Secca

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Comprende noci e pinoli' è 'Frutta Secca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRUTTA SECCA

Curiosità e Significato di Frutta Secca

Approfondisci la parola di 11 lettere Frutta Secca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Frutta Secca? La frase Comprende noci e pinoli si riferisce a un gruppo di alimenti noti come frutta secca, ricca di nutrienti e spesso utilizzata in cucina e come spuntino salutare. La parola che le rappresenta è frutta secca, un termine che raccoglie vari semi e noci essiccati, ideali per arricchire piatti o consumare in modo semplice e gustoso. È un alleato prezioso per la salute e il benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Frutta Secca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Comprende noci e pinoli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

A Ancona

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M D E A A R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANDARE" MANDARE

