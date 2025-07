Comportarsi vandalicamente, distruggere nei cruciverba: la soluzione è Devastare

DEVASTARE

Curiosità e Significato di Devastare

Hai risolto il cruciverba con Devastare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Devastare.

Perché la soluzione è Devastare? Devastare significa comportarsi in modo vandalico, causando danni e distruzione. È un termine che indica l'azione di distruggere cose o ambienti con intenzione negativa, spesso per vandalismo o dispetto. Si usa per descrivere atti di violenza o distruzione che lasciano tutto in rovina. In sostanza, rappresenta il gesto di rovinare qualcosa in modo totale, lasciando il segno di una vera devastazione.

Come si scrive la soluzione Devastare

Non riesci a risolvere la definizione "Comportarsi vandalicamente, distruggere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

