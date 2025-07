Circa dieci decine nei cruciverba: la soluzione è Centinaio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Circa dieci decine' è 'Centinaio'.

CENTINAIO

Curiosità e Significato di Centinaio

La soluzione Centinaio di 9 lettere

Perché la soluzione è Centinaio? Centinaio indica una quantità di circa cento unità, spesso usata per descrivere un numero approssimativo o una raccolta di cose. Deriva dall'italiano cento e suggerisce una quantità significativa senza essere troppo precisa. È un termine utile in contesti informali o quando si vuole indicare una quantità generica, come ad esempio un centinaio di persone o oggetti. Un modo semplice per esprimere una grande quantità senza dettagli minuti.

Come si scrive la soluzione Centinaio

Hai trovato la definizione "Circa dieci decine" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

