Cattiva erba che infesta i campi nei cruciverba: la soluzione è Gramigna

Home / Soluzioni Cruciverba / Cattiva erba che infesta i campi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cattiva erba che infesta i campi' è 'Gramigna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAMIGNA

Curiosità e Significato di Gramigna

Approfondisci la parola di 8 lettere Gramigna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gramigna? La grammigna è una pianta infestante molto diffusa nei campi e nei prati, nota per la sua crescita rapida e invasiva. Spesso considerata un'erbaccia cattiva, può soffocare le colture e disturbare l’equilibrio naturale delle aree agricole. La sua presenza richiede interventi mirati per contenerla e mantenere il terreno sano e produttivo. È un esempio di come alcune piante possano diventare un problema per gli agricoltori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Erba che infesta i campiUn erba cattivaStriscia tra l erba dei campiVi si svolge un torneo di tennis su campi d erbaEmis il rapper italiano dell album L erba cattiva

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gramigna

Hai davanti la definizione "Cattiva erba che infesta i campi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R O A E O N S M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONTE ROSA" MONTE ROSA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.