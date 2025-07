Beni di scorta nei cruciverba: la soluzione è Riserve

RISERVE

Curiosità e Significato di Riserve

Approfondisci la parola di 7 lettere Riserve: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Riserve? Le riserve sono quantità di risorse o beni che si tengono da parte per future necessità, come scorte di cibo, denaro o materiali. Spesso vengono accumulate per sicurezza o per affrontare imprevisti. In ambito militare o di sicurezza, le riserve rappresentano anche le risorse di riserva di un esercito. Insomma, le riserve sono una sorta di patrimonio da conservare e utilizzare quando serve.

Come si scrive la soluzione Riserve

Se ti sei imbattuto nella definizione "Beni di scorta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I I T S C S H A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTERISCHI" ASTERISCHI

