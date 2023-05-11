Espropriazione dei beni

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Espropriazione dei beni' è 'Confisca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O N F I S C A

Perchè la soluzione è Confisca? La confisca è un atto che consiste nel togliere i beni a qualcuno, spesso da parte delle autorità, per motivi legali o di sicurezza. Questo procedimento può avvenire in modo definitivo o temporaneo, e serve a garantire rispetto delle leggi e ordine pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Espropriazione dei beni

Espropriazione dei beni Risposta: CONFISCA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C F S A

Inizia con: C

C Finisce con: A

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Espropriazione dei beni: risposta da 8 lettere

La definizione "Espropriazione dei beni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Confisca. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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