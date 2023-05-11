Espropriazione dei beni
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Espropriazione dei beni' è 'Confisca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Confisca? La confisca è un atto che consiste nel togliere i beni a qualcuno, spesso da parte delle autorità, per motivi legali o di sicurezza. Questo procedimento può avvenire in modo definitivo o temporaneo, e serve a garantire rispetto delle leggi e ordine pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Espropriazione dei beni
- Risposta: CONFISCA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CFSA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Espropriazione dei beni: risposta da 8 lettere
La definizione "Espropriazione dei beni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Confisca. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.