RESINA

Curiosità e Significato di Resina

La parola Resina è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Resina.

Perché la soluzione è Resina? La resina è una sostanza naturale secreta dagli alberi di conifere, come i pini, per proteggersi da infezioni e danni. È famosa per il suo profumo aromatico e le sue proprietà antibatteriche, che contribuiscono a rendere l’aria delle pinete fresca e aromatica. Scegliere la resina significa immergersi in un’atmosfera naturale, ricca di odori e benefici per il benessere.

Come si scrive la soluzione Resina

Hai davanti la definizione "Aromatizza l aria in pineta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A V I N S I E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTENSIVA" INTENSIVA

