Aiutante del malavitoso nei cruciverba: la soluzione è Scagnozzo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aiutante del malavitoso' è 'Scagnozzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAGNOZZO

Curiosità e Significato di Scagnozzo

La soluzione Scagnozzo di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scagnozzo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scagnozzo? Scagnozzo indica un collaboratore fedele e spesso subalterno di un malavitoso o criminale. È colui che esegue ordini, svolge compiti di supporto e si trova ai margini della legalità. Spesso rappresenta la mano destra del boss, pronto a mettere in atto azioni rischiose. In sintesi, è il fedele braccio destro di un malavitoso, fondamentale per le sue attività illecite.

Come si scrive la soluzione Scagnozzo

La definizione "Aiutante del malavitoso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

Z Zara

Z Zara

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E N A R A Mostra soluzione



