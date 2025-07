Abrogare parzialmente nei cruciverba: la soluzione è Derogare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abrogare parzialmente' è 'Derogare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEROGARE

Curiosità e Significato di Derogare

Perché la soluzione è Derogare? Derogare significa derogare parzialmente o temporaneamente a una norma o regola stabilita, consentendo eccezioni o variazioni rispetto alle norme generali. È un termine usato spesso in ambito legale o amministrativo, per indicare che si può modificare o adattare una norma in particolari circostanze senza eliminarla del tutto. In sostanza, permette di adattare le regole alle esigenze specifiche, mantenendo comunque la loro validità generale.

Come si scrive la soluzione Derogare

Hai trovato la definizione "Abrogare parzialmente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

