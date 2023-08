Parzialmente ignoranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parzialmente ignoranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LACUNOSI

Significato/Curiosita : Parzialmente ignoranti

La locuzione latina ignorantia legis non excusat (o ignorantia iuris non excusat) è molto nota per il suo uso in ambito legale, come espressione sintetica... Su lastra di marmo lunense ridottasi in sei frammenti principali molto lacunosi, risalente probabilmente alla prima metà del v secolo, oggi esposta all'interno...