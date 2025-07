Abiti confezionati con stoffa scura a righe bianche nei cruciverba: la soluzione è Gessati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Abiti confezionati con stoffa scura a righe bianche' è 'Gessati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GESSATI

Curiosità e Significato di Gessati

La soluzione Gessati di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gessati per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gessati? Il termine gessati si riferisce a tessuti con un motivo a righe sottili e parallele, spesso scure con linee bianche, utilizzati per abiti eleganti. Questa parola deriva dal modo in cui venivano segnate le linee di taglio con il gesso durante la lavorazione sartoriale. Un classico stile raffinato, perfetto per occasioni formali e look sofisticati.

Come si scrive la soluzione Gessati

Se ti sei imbattuto nella definizione "Abiti confezionati con stoffa scura a righe bianche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

