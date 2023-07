Stoffa di lana per abiti da sera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stoffa di lana per abiti da sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DRAP

Significato/Curiosità : Stoffa di lana per abiti da sera

Il drap è una stoffa di lana pregiata utilizzata per abiti da sera e capi d'abbigliamento eleganti. È caratterizzato dalla sua consistenza morbida e liscia, che permette di creare plissettature, pieghe e drappeggi eleganti. Questa stoffa è particolarmente adatta per la creazione di abiti da sera, abiti da sposa, mantelli e altri capi che richiedono fluidità e movimento. Grazie alla sua natura versatile, il drap può essere modellato e plasmato in diverse forme, consentendo agli stilisti di realizzare creazioni uniche e sofisticate. La sua lucentezza e il suo aspetto lussuoso lo rendono una scelta popolare per le occasioni speciali, aggiungendo un tocco di eleganza e raffinatezza agli abiti indossati.

Altre risposte alla domanda : Stoffa di lana per abiti da sera : stoffa; lana; abiti; sera; Pezzi di stoffa lacerata; Ha pochissima stoffa ; La stoffa di certi orsacchiotti; La quantità di stoffa per un abito; stoffa impermeabile che riveste alcuni autocarri; Il taglio della lana ; Mangia la lana ; La sua lana è di colore beige; La lana delle questioni poco importanti; Solana cea sudamericana dai fiori spesso violetti; Umilissimi abiti indossati dai frati; Deposito di abiti ; Con le giacche formano gli abiti ; Gli abiti che non si usano più; Lo sono gli abiti leggeri; La passeggiata sera le nella via principale; Il momento del relax sera le; Si guarda spesso alla sera ; La sera di madame; Il Rocky che cantava Stasera mi butto;

