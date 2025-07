A tavola sono fondi o piani nei cruciverba: la soluzione è Piatti

Home / Soluzioni Cruciverba / A tavola sono fondi o piani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'A tavola sono fondi o piani' è 'Piatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIATTI

Curiosità e Significato di Piatti

Vuoi sapere di più su Piatti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Piatti.

Perché la soluzione è Piatti? I piatti sono le ciotole o i vassoi usati per servire cibo a tavola, ma anche le portate di un pasto, come antipasto, primo o dessert. In questo senso, si parla di piatti sia come contenitori che come momenti del pasto stesso. Insomma, i piatti sono elementi fondamentali per gustare e condividere un buon pasto con amici e famiglia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quelle da tavola non sono adatte alla vinificazioneSono riassunte nella tavola pitagoricaCi sono da tavolaLo sono i fondi dei campi da tennis di WimbledonSono fondi liquidi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Piatti

La definizione "A tavola sono fondi o piani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E T D A D S A T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADDESTRATA" ADDESTRATA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.