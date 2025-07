Valvola cardiaca detta anche bicuspide nei cruciverba: la soluzione è Mitrale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Valvola cardiaca detta anche bicuspide' è 'Mitrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MITRALE

Curiosità e Significato di Mitrale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Mitrale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mitrale? La valvola cardiaca detta anche bicuspide, conosciuta come valvola mitrale, si trova tra l'atrio e il ventricolo sinistro del cuore. La sua funzione è permettere al sangue di fluire in una sola direzione, impedendo il reflusso. È fondamentale per la corretta circolazione sanguigna, assicurando che il cuore funzioni efficacemente. La salute di questa valvola è essenziale per un cuore in buona forma.

Come si scrive la soluzione Mitrale

La definizione "Valvola cardiaca detta anche bicuspide" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

