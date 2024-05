La Soluzione ♚ La valvola cardiaca prima di quella aortica La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MITRALE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MITRALE

Significato della soluzione per: La valvola cardiaca prima di quella aortica La valvola mitrale, così chiamata per la somiglianza con il copricapo cerimoniale (nota anche come valvola bicuspide) ha un diametro di oltre 30 mm, unisce l'atrio sinistro al ventricolo sinistro ed ha un orifizio di 4-6 cm².

