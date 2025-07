Uno stretto turco nei cruciverba: la soluzione è Dardanelli

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno stretto turco

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uno stretto turco' è 'Dardanelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DARDANELLI

Curiosità e Significato di Dardanelli

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dardanelli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dardanelli.

Perché la soluzione è Dardanelli? I Dardanelli sono lo stretto che collega il Mar Egeo al Mar di Marmara, formando un importante punto di passaggio tra Europa e Asia. Questa stretta di acqua strategica ha avuto un ruolo chiave nella storia e nella geografia della regione, influenzando commercio, guerra e cultura. Conosciuti anche come Stretto dei Dardanelli, rappresentano un simbolo di collegamento tra due continenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il famoso sultano turco ritratto da BelliniQuello turco e gialloTipico dolce turcoLo Stretto tra Siberia e AlaskaIl tavolo stretto e lungo dei refettori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dardanelli

Se "Uno stretto turco" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V O A L O A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVORATO" LAVORATO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.