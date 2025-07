Uno della mano è il pollice nei cruciverba: la soluzione è Dito

DITO

Curiosità e Significato di Dito

Vuoi sapere di più su Dito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Dito.

Perché la soluzione è Dito? Il termine dito indica ciascuno dei cinque arti che si trovano sulle mani e sui piedi, come il pollice, l'indice o il medio. Ogni dito ha una funzione importante per afferrare e manipolare gli oggetti. La parola è comunemente usata per riferirsi a tutte queste parti, ma in modo particolare si distingue per la sua presenza sulla mano, come nel famoso gioco di parole.

Come si scrive la soluzione Dito

Non riesci a risolvere la definizione "Uno della mano è il pollice"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

