BUGIA

Curiosità e Significato di Bugia

La parola Bugia è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bugia.

Perché la soluzione è Bugia? Bugia indica un'affermazione falsa o ingannevole, spesso usata per nascondere la verità o creare un'immagine diversa dalla realtà. È un modo per ingannare o manipolare l'interlocutore, anche se spesso si tratta di una semplice finzione o di un racconto non autentico. In sintesi, la bugia è qualcosa che appare bella e buona, ma nasconde un vero e proprio inganno.

Come si scrive la soluzione Bugia

La definizione "Una storia bella e buona" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

U Udine

G Genova

I Imola

A Ancona

