IATTURA

Curiosità e Significato di "Iattura"

Perché la soluzione è Iattura? Iattura è un termine dialettale, spesso usato in contesti colloquiali, che indica una sorte avversa o una serie di eventi sfortunati. Può riferirsi a quelle disavventure che sembrano accumularsi, dando l'impressione di essere colpiti da una vera e propria maledizione. In molte culture, la iattura è vista come un segno da evitare, magari legato a pratiche scaramantiche per allontanare la sfortuna.

Come si scrive la soluzione Iattura

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E S E E O O T R I N C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETROCESSIONE" RETROCESSIONE

