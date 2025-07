Un segnale del conclave nei cruciverba: la soluzione è Fumata Bianca

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un segnale del conclave' è 'Fumata Bianca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUMATA BIANCA

Curiosità e Significato di Fumata Bianca

Hai risolto il cruciverba con Fumata Bianca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Fumata Bianca.

Perché la soluzione è Fumata Bianca? Fumata bianca indica il momento in cui si annuncia l'elezione di un nuovo Papa, con il rilascio di una fumata bianca dalla Sistina. È un segnale atteso e simbolico che conferma la conclusione del conclave, il conclave appunto, e l'inizio di un nuovo pontificato. Un modo tradizionale per comunicare in modo visibile e immediato un importante avvenimento ecclesiastico.

Come si scrive la soluzione Fumata Bianca

Hai trovato la definizione "Un segnale del conclave" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

U Udine

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

B Bologna

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

