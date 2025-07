Un kolossal del 1914 nei cruciverba: la soluzione è Cabiria

CABIRIA

Curiosità e Significato di Cabiria

Perché la soluzione è Cabiria? Cabiria è un film epico muto del 1914 diretto da Giovanni Pastrone, considerato un capolavoro del cinema italiano e pionieristico nel cinema narrativo. La parola si riferisce anche alla protagonista, una sacerdotessa cartaginese, simbolo di coraggio e sacrificio. Questo capolavoro ha influenzato moltissimo il cinema mondiale, lasciando un’eredità duratura nella storia del cinema.

Come si scrive la soluzione Cabiria

C Como

A Ancona

B Bologna

I Imola

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A D R D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MADRID" MADRID

