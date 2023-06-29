Uno scimmione da kolossal

SOLUZIONE: KING KONG

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno scimmione da kolossal" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno scimmione da kolossal". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è King Kong? King Kong è un gigantesco primate protagonista di film epici, noto per la sua imponenza e forza straordinarie. Rappresenta l'immagine di un animale selvaggio e potente, spesso protagonista di avventure spettacolari che attirano grandi folle. La sua figura iconica simboleggia la lotta tra natura e civiltà, rimanendo uno dei personaggi più riconoscibili del cinema d'azione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno scimmione da kolossal" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno scimmione da kolossal" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione King Kong:

K Kappa I Imola N Napoli G Genova K Kappa O Otranto N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno scimmione da kolossal" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

