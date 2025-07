Un grande successo della Apple nei cruciverba: la soluzione è Iphone

IPHONE

Curiosità e Significato di Iphone

Perché la soluzione è Iphone? L'iPhone è uno smartphone rivoluzionario prodotto da Apple, simbolo di innovazione e design elegante. Lanciato nel 2007, ha cambiato il modo di comunicare, lavorare e intrattenersi, diventando un'icona globale. È un esempio di successo tecnologico e commerciale, apprezzato per le sue funzionalità avanzate e l'estetica raffinata. Un vero e proprio simbolo di progresso digitale e stile di vita moderno.

Come si scrive la soluzione Iphone

Hai trovato la definizione "Un grande successo della Apple" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

P Padova

H Hotel

O Otranto

N Napoli

E Empoli

