La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un armadietto per riporre varie cose' è 'Stipo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIPO

Curiosità e Significato di Stipo

La soluzione Stipo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stipo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stipo? Stipo è un termine che indica un armadietto o una cassettiera usata per riporre diversi oggetti, spesso in ambienti come uffici, cucine o camere da letto. La parola deriva dal latino stipare, che significa impilare o accumulare. Un stipo aiuta a mantenere gli spazi ordinati e organizzati, offrendo uno spazio pratico e funzionale per conservare le proprie cose in modo ordinato.

Come si scrive la soluzione Stipo

Se "Un armadietto per riporre varie cose" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

I Imola

P Padova

O Otranto

