Un mobiletto per riporre varie cose nei cruciverba: la soluzione è Stipo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un mobiletto per riporre varie cose

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un mobiletto per riporre varie cose' è 'Stipo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIPO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Stipo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Stipo.

Perché la soluzione è Stipo? Stipo è un termine italiano che indica un mobiletto o una scatola utilizzata per conservare diversi oggetti, come libri, utensili o altri piccoli beni. È un elemento pratico e versatile, ideale per organizzare gli spazi in modo ordinato e funzionale. La sua presenza in casa o in ufficio aiuta a mantenere tutto a portata di mano, senza ingombri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un mobiletto per riporreApprezzano le cose terreneTutti gli esseri viventi e le cose inanimateLe sedi delle cose scordateLo sono le cose utili

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Un mobiletto per riporre varie cose" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

I Imola

P Padova

O Otranto

T L O A N O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LONTANO" LONTANO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.