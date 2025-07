Tutt altro che propense nei cruciverba: la soluzione è Restie

Home / Soluzioni Cruciverba / Tutt altro che propense

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tutt altro che propense' è 'Restie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESTIE

Curiosità e Significato di Restie

La parola Restie è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Restie.

Perché la soluzione è Restie? Restie indica persone che sono riluttanti o che si oppongono a qualcosa, mostrando resistenza o disinteresse. È un termine usato per descrivere chi non si lascia convincere facilmente o si dichiara contrario a determinate proposte o idee. In sostanza, rappresenta un atteggiamento di ostilità o di impazienza nei confronti di una richiesta o proposta. Quindi, essere restie significa semplicemente essere poco disposto a cedere o collaborare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tutt altro che propense mal disposteTutt altro che hardTutt altro che superficialiTutt altro che dirittoTutt altro che faceta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Restie

Hai davanti la definizione "Tutt altro che propense" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R E B E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERBE" SERBE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.