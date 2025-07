Tirare fuori il pane caldo nei cruciverba: la soluzione è Sfornare

SFORNARE

Curiosità e Significato di Sfornare

La parola Sfornare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sfornare.

Perché la soluzione è Sfornare? Sfornare significa togliere dal forno il pane caldo e fragrante, pronto per essere gustato. È un termine che evoca l’arte della panificazione e il momento di perfezione in cui il prodotto è cotto a puntino. Usato anche in senso figurato, indica il completamento di un lavoro o di un progetto. Insomma, sfornare è sinonimo di perfezione e di entusiasmo nel vedere un risultato finito.

Come si scrive la soluzione Sfornare

Hai trovato la definizione "Tirare fuori il pane caldo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

F Firenze

O Otranto

R Roma

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A I P G P N I O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROPAGGINI" PROPAGGINI

