La Soluzione ♚ Tirare fuori cavare

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Tirare fuori cavare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRARRE

Curiosità su Tirare fuori cavare: Appropriarsene. (non/senza) cavare un ragno dal buco / (non combinare) un bel niente . si dice che in una data situazione non si è riusciti a cavare un ragno dal buco...

