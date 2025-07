Sviluppo esplicativo di una frase già conclusa nei cruciverba: la soluzione è Epesegesi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sviluppo esplicativo di una frase già conclusa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sviluppo esplicativo di una frase già conclusa' è 'Epesegesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EPESEGESI

Curiosità e Significato di Epesegesi

Hai risolto il cruciverba con Epesegesi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Epesegesi.

Perché la soluzione è Epesegesi? EPESEGESI è un termine che indica lo sviluppo esplicativo di una frase già conclusa, ovvero l'aggiunta di dettagli o chiarimenti successivi alla sua formulazione. È come approfondire un pensiero già espresso, arricchendolo con spiegazioni o commenti. In pratica, si tratta di un modo per rendere più comprensibile o completo un messaggio già dato, migliorando la comunicazione e la comprensione reciproca.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Essere già sul postoInizio di fraseUna quota di interessi già maturatiGià decisa dal destinoTesi come gli archi dell araldica che hanno una freccia già inserita

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Epesegesi

La definizione "Sviluppo esplicativo di una frase già conclusa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

P Padova

E Empoli

S Savona

E Empoli

G Genova

E Empoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V S L A I A R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALVARSI" SALVARSI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.