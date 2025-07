Si leva per rendere omaggio o per educazione nei cruciverba: la soluzione è Cappello

CAPPELLO

Curiosità e Significato di Cappello

Approfondisci la parola di 8 lettere Cappello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cappello? Il cappello è un accessorio indossato per rispetto o cortesia, come quando si toglie in presenza di qualcuno o in occasioni formali. Serve anche a proteggere dal sole o dal freddo, ma nel linguaggio simbolico rappresenta soprattutto un gesto di educazione e rispetto. Quindi, togliersi il cappello è un segno di galateo e buona educazione, dimostrando rispetto verso gli altri.

Come si scrive la soluzione Cappello

La definizione "Si leva per rendere omaggio o per educazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

