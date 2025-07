Si dicono con le crude nei cruciverba: la soluzione è Cotte

COTTE

Curiosità e Significato di Cotte

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cotte più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cotte.

Perché la soluzione è Cotte? La parola cotte si riferisce a qualcosa che è stato sottoposto a cottura, come cibi o alimenti preparati al calore. È spesso usata in cucina per indicare pietanze che hanno raggiunto il grado di cottura desiderato. In senso figurato, può anche descrivere qualcosa di completato o finalizzato. Ecco perché si dice con le crude e si risponde cotte, riferendosi a tutto ciò che è stato reso pronto.

Come si scrive la soluzione Cotte

La definizione "Si dicono con le crude" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

