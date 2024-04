La Soluzione ♚ Lo dicono gli Arabi quando si incontrano

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SALAM

La parola salam, in arabo significa "pace", essendo la radice semitica s-l-m legata al significato di "salvezza, salute, pace". L'espressione forse più conosciuta nei paesi non-arabofoni è as-salamu alaykum ("la pace sia su di voi"), che è il saluto che ogni musulmano rivolge, ma equivale all'italiano "ciao" o "buongiorno", e ricevendo in risposta ("e con voi la pace"). Inoltre l'espressione ma'a as-salama, che ha lo stesso significato di arrivederci, viene tradotta "con [te] la salute".

