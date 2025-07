Sentimento di ribrezzo e sdegno nei cruciverba: la soluzione è Disprezzo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sentimento di ribrezzo e sdegno' è 'Disprezzo'.

DISPREZZO

Curiosità e Significato di Disprezzo

Approfondisci la parola di 9 lettere Disprezzo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Disprezzo? Disprezzo indica un sentimento di profondo fastidio e sdegno verso qualcosa o qualcuno considerato spregevole o indegno. È un’emozione che nasce dal disprezzare atteggiamenti, comportamenti o persone che suscitano ribrezzo e disgusto. Questo sentimento può essere molto intenso, portando a una forte avversione. Comprendere il disprezzo aiuta a riconoscere i propri valori e a distinguere ciò che si ritiene inaccettabile.

Come si scrive la soluzione Disprezzo

La definizione "Sentimento di ribrezzo e sdegno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

Z Zara

Z Zara

O Otranto

