ABITO

Curiosità e Significato di Abito

La parola Abito è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abito.

Perché la soluzione è Abito? Abito indica un capo di abbigliamento che si indossa per occasioni formali o eleganti. Elegante e raffinato, rappresenta il modo in cui ci presentiamo agli altri. Quando qualcosa cade a pennello, significa che si adatta perfettamente, proprio come un abito ben scelto che veste alla perfezione, sottolineando quanto sia azzeccato e appropriato in ogni contesto.

Come si scrive la soluzione Abito

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se cade a pennello vuol dire che sta perfettamente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

O Otranto

